РИАМО - 11 фев. В прошлом году в Подмосковье коронавирус выявили у 12,9 тысячи детей, из них 90% вылечились дома, остальные – в больницах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В регионе развернуто 242 коек в 18 медорганизациях, 163 из них с кислородной подводкой. Еще 5 коек оснащено аппаратами ИВЛ.

«Помимо оказания стационарной и амбулаторной медпомощи детям с коронавирусом, организована бесплатная реабилитация в рамках полиса ОМС. Ее могут пройти дети, переболевшие коронавирусом в тяжелой и среднетяжелой формах», – сказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Она отметила, что с лета уже 430 детей поправили свое здоровье на реабилитации. Для каждого составили свою программу лечения, включающую курс из 50-60 процедур. Речь идет о дыхательной гимнастике, кинезиотерапии, лечебном массаже, водных процедурах, ЛФК, посещении соляной пещеры.

Пройти реабилитацию можно на базе санаторного отделения Детского клинического многопрофильного центра в Химках. Она предназначена для пациентов Подмосковья возрастом от 3 до 14 лет. В центр можно попасть по направлению врача, которое выдаст в поликлинике терапевту.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.