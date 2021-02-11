РИАМО - 11 фев. Депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет казачьим обществам и дальше арендовать земельные участки на территории городского округа Шатура на льготной основе, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона подготовлен комитетом в связи с установлением нового статуса и установления границ <...> муниципального образования - городской округ Шатура. Вносятся изменения в перечень территорий муниципальных образований Московской области, на территории которых предоставляется земельные участки без торгов казачьим обществам», - сказал председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

По его словам, в ходе подготовки законопроекта получено согласие администрации Шатуры на включение округа в перечень подмосковных территорий, где казачьим обществам предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов для сельскохозяйственного производства, а также сохранения и развития традиционного образа жизни.

В мае прошлого года городские округа Шатура и Рошаль были сформированы в городской округ Шатура. Рошаль теперь имеет статус города.