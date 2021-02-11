РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Почти 6,5 тысячи медработников получили выплаты за работу с коронавирусными больными в подмосковном Красногорске в 2020 году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.
«Беспрецедентные меры социальной поддержки оказаны отдельным категориям граждан в 2020 году по инициативе нашего президента Владимира Путина. 6 467 медработников получили выплаты в округе за работу с Covid-19», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.
Она добавила, что общая сумма выплат составила 486 миллионов рублей.
«Выплаты медикам продлены до конца 2021 года», - заключила Хаймурзина.
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11 ФЕВРАЛЯ
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