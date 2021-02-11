РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Почти 6,5 тысячи медработников получили выплаты за работу с коронавирусными больными в подмосковном Красногорске в 2020 году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Беспрецедентные меры социальной поддержки оказаны отдельным категориям граждан в 2020 году по инициативе нашего президента Владимира Путина. 6 467 медработников получили выплаты в округе за работу с Covid-19», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что общая сумма выплат составила 486 миллионов рублей.

«Выплаты медикам продлены до конца 2021 года», - заключила Хаймурзина.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.