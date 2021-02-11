РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В Королеве 12 пар сочетаются узами брака 12 февраля, сообщил глава города Александр Ходырев.

Обновленный ЗАГС в Королеве все чаще выбирают жители Подмосковья для заключения брака. С начала года уже зарегистрирована сотая свадьба.

«Завтрашний день стал самым популярным среди молодоженов в этом месяце. Дата 12.02.2021 является полностью зеркальной. Интересно, что в эту пятницу, 12 февраля, свадьбу отметят 12 счастливых пар», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Капитальный ремонт здания стал одним из самых ожидаемых и красивых проектов. Интерьер ЗАГСа выполнен в стиле имперской классики XIX века, что придало Дворцу бракосочетаний более торжественный и парадный вид.

«От всей души поздравляю будущих молодоженов с особенным днем! Желаю гармонии и благополучия! Совет да любовь!» - заключил Ходырев.