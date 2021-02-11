РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В четверг днем на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной более четырех километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, затор образовался в сторону Москвы. Он начинается от пересечения с Егорьевским шоссе и продолжается до дома №123. Этот путь можно проехать за 17 минут, без пробок время в пути составило бы 5 минут.

Также пробки образовались на улицах Волковская, Кирова, Смирновская. Кроме того, есть заторы на Новорязанском шоссе.