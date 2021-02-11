РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. К уборке снега на территории Мытищ привлекли более 600 дворников и дорожных рабочих, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах проведена подготовка имеющихся сил и средств к работе в период снегопада. Вся техника готова к работе.

«Привлечено к работе 25 тракторов, 60 уборочных машин, 45 мини-погрузчиков, порядка 30 самосвалов, более 600 дворников и дорожных рабочих. База приема снега готова. По поручению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организованы регулярные выездные проверки территорий, улично-дорожной сети», - говорится в сообщении.

Назначены ответственные, обеспечено оперативное взаимодействие со службами ГИБДД, неотложной скорой помощи, организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, обеспечены другие меры.