РИАМО - 11 фев. На западе столицы задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел в районе Кунцево на Молодогвардейской улице. Мужчина 1988 года рождения в квартире совершил изнасилование знакомой и насильственные действия сексуального характера.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают подробности произошедшего.