РИАМО - 11 фев. В период с 18:00 11 февраля до 18:00 13 февраля на Подмосковье обрушатся снег, метель, порывистый ветер будет достигать 13-18 метров в секунду, а на дорогах региона ожидаются снежные заносы и гололедица, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Подобная погода вызвана перемещением южного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию Центрального федерального округа.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали предельно четко соблюдать правила дорожного движения, при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также парковать свой автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходов попросили не укрываться под деревьями, а также шаткими конструкциями, соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

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