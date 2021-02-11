РИАМО - 11 фев. Эффективность работы муниципальных властей Подмосковья будут оценивать в том числе по обеспечению безопасности детей, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Детская безопасность является также основным показателем для местной власти, начиная с власти муниципалитетов. <…> Эта стратегия - пятилетний план, направленный на уменьшение количества несчастных случаев, связанных с детьми», - сказала Мишонова.

Она добавила, что за прошлый год погибло 80 детей, травмировано 604.

Кроме того, для уменьшения детского травматизма Мишонова связывалась с крупными ретейлерами, благодаря чему многодетным семьям были предоставлены бесплатные запоры на окна. ​