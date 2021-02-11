РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Сотрудники теруправления в микрорайоне Кузнечики подарили новые книги детской библиотеке №8 Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

С 8 по 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводит пятую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

«В рамках акции «Дарите книги с любовью – 2021» на площадках библиотек, книжных магазинов, музеев, школ, гимназий традиционно будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений. В четверг в рамках акции территориальное управление в микрорайоне Кузнечики совместно с Подольским ТУ ГКУ Московской облоасти «Мособлпожспас» передали в дар детской библиотеке №8 новые книги. Сотрудники библиотеки с радостью приняли такой замечательный подарок и искренне поблагодарили гостей», - говорится в сообщении.

Новые интересные детские книжки займут свое место на полках библиотеки и будут ждать в гости своих маленьких читателей.

Цель акции – сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их фондов, предоставления юным читателям доступа к современной литературе, к новым изданиям, которых очень не хватает во многих регионах нашей страны. Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком.