РИАМО - 11 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни, объект возведут в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Протяженность дороги составит восемь километров. Она позволит свободно проезжать через город, разгрузит его от большегрузов, свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево.

«У нас в Подмосковье задача – строить досрочно. Рассчитываем на вас, потому что дорога очень важная. В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растет. Поэтому трудитесь ударно, мы будем на вас надеяться», - обратился к строителям губернатор.

Проект реализуют в три этапа. В рамках первого будет возведен путепровод через Савеловское направление МЖД. Открыть его планируют в конце 2022 года, он позволит ликвидировать пробки на переездах по улице Ленина и Батарейной. После запуска МЦД-1 Одинцово-Лобня частота движения электричек увеличилась, шлагбаум закрыт большую часть суток.

«В часы пик интервалы между поездами 5-6 минут. Сегодня здесь через железнодорожные переезды ежедневно проезжают 40 тысяч человек, и они, конечно, испытывают неудобства. Можно простоять 2 часа на въезде и выезде из города. Но после ввода путепровода это время сократится до 30 минут», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках других этапов возведения Северного обхода Лобни будут построены развязка на Рогачевском и Дмитровском шоссе, эстакада - съезд к аэропорту Шереметьево. Также реконструируют порядка 2,5 километров Дмитровского шоссе, расширят Северный обход Лобни до шести полос. Полное завершение работ - 2025 год.

«Северный обход Лобни - один из самых долгожданных дорожных объектов Московской области. Это настоящая «дорога жизни» для города. Надеюсь, Лобня, наконец, выберется из этой жуткой дорожной ловушки», - сказал зампредседателя Общественного совета Минтранса Московской области Андрей Мухортиков.

В декабре РЖД построит линии аэроэкспресса к терминалу В аэропорта Шереметьево. В 2022 году будет реконструировано кольцевое пересечение в районе терминала В, расширены улица Авиационная и Лобненское шоссе. Это позволит сделать путь до аэрогавани комфортнее и быстрее.

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