РИАМО - 11 фев. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг одобрили присвоение звания «Почетный гражданин Московской области» врачу-кардиохирургу Лео Бокерии и депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, передает корреспондент РИАМО.

«В Мособлдуму <...> поступили ходатайства о присвоении почетного звания Бокерии Леониду Антоновичу и Фетисову Вячеславу Александровичу. Комитет рекомендует думе поддержать ходатайства», - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Лео Бокерия является директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Вячеслав Фетисов - прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, в настоящее время занимает пост депутата Госдумы.

Звание «Почетный гражданин Московской области» - высшая награда Подмосковья. Почетное звание присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, а также за деятельность, способствующую процветанию Московской области.

Лицу, которому присвоено звание почетного гражданина Московской области, вручают знак, его миниатюрную копию, удостоверение и грамоту.