РИАМО - 11 фев. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье в 2020 году поступило в два раза больше обращений, чем в 2019-м, увеличение количества обращений связанно как с пандемией, так и с повышением эффективности института уполномоченного, сообщила на пресс-конференции в РИАМО детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

В прошлом году в аппарат детского омбудсмена Московской области поступило более 4 тысяч обращений.

«За прошлый год мы получили в два раза больше обращений, чем в 2019-м. Сказалась в том числе пандемия», - сказала Мишонова.

Она добавила, что из 4 тысяч обращений 2135 были письменными. Наибольшее количество обращений пришло из Одинцова, Ленинского округа, Подольска и Щелкова.

«В четыре раза увеличилось количество коллективных обращений – 98. В основном они касались права на охрану здоровья, создание инфраструктуры к участкам многодетных семей», - добавила Мишонова.​