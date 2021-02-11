РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом городского совета Дмитрием Шинкаревым доставил продуктовые наборы женщинам-инвалидам из микрорайонов Жилгородок и Новое Павлино, заявки на оказание помощи поступили в ходе дистанционного приема, говорится в сообщении пресс-службы областного депутата.

В ходе приема пенсионерка из Жилгородка рассказала парламентарию, что в 90-х годах приехала в Железнодорожный, работала учителем музыки, получила комнату в двухэтажном деревянном доме №25, а последние 15 лет вместе с соседями ждет переселения: в доме общие коридор, кухня и туалет. Даже душ соорудили сами, так как помыться было негде. Депутаты вместе с заявительницей осмотрели ветхий дом.

«В Жилгородке в рамках программы застроенных территорий инвестор-застройщик уже расселил часть деревянных домов. Это коммерческая программа. Уточним, когда расселят ваш дом и сообщим», - сказал Ефимов.

Жительница Нового Павлино рассказала, что в этом году ей исполнилось 92 года, из дома она старается не выходить, так как болят ноги и падает зрение, а продукты, по возможности, ей покупает соседка.

Депутаты пожелали пенсионеркам крепкого здоровья и попросили, по необходимости, звонить на телефон горячей линии волонтерского штаба в Балашихе: 8 (495) 522-50-19, 8 (495) 521-12-03.