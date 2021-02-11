РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в двух торговых центрах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мобильные пункты вакцинации от Covid-19 открылись в торговых центрах «Капитолий» и «Галерея» в Подольске. Помимо этого, в будние дни работает мобильный пункт вакцинации в помещении общественной палаты, расположенном в здании администрации (улица Кирова, дом 4), вход со стороны концертного зала», - говорится в сообщении.

Прививку от опасного инфекционного заболевания коронавируса можно сделать в шести пунктах при учреждениях здравоохранения: в Подольской районной больнице по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00; в Подольской взрослой поликлинике №1 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00.

Вакцинироваться можно в Подольской городской больнице № 3 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00; в Климовской городской больнице № 2 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00; в сельской амбулатории поселка Быково по будням с 8:00 до 15:00 и в Подольской городской больнице № 2 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00.

Также в округе работают пять мобильных пунктов. Они располагаются: в гипермаркете «Глобус» по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00; в ТЦ «Остров сокровищ» в будние и выходные дни с 13:00 до 18:00; в ТЦ «Галерея» в будние дни с 14:00 до 19:30, в выходные дни с 14:00 до 18:00; в ТЦ «Капитолий» в будние дни и в субботу с 12:00 до 19:00, в воскресенье с 8:00 до 14:00 и в помещении общественной палаты по будням с 13:00 до 16:00.

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