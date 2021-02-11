РИАМО - 11 фев. Депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении законопроект об изменении сроков подачи заявлений на получение разрешений на охоту в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается <...> изменить срок подачи физическими лицами заявлений на получение разрешений на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Московской области в предстоящий период охоты с 10 июля по 31 июля», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что также предлагается регламентировать сроки подачи заявления на выдачу разрешений на добычу нелимитируемых охотничьих ресурсов.

Воскресенский подчеркнул, что принятие этого закона не повлечет дополнительных расходов из бюджета Московской области.

Ранее в Подмосковье изменили правила охоты. Теперь ночные охотники должны надевать одежду со светоотражателями. Для охоты на пернатую дичь запрещено использовать огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия, за исключением спортивной охоты на глухаря, рябчика, тетерева.