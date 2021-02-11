РИАМО - 11 фев. Школьники Подмосковья теперь могут подать заявление на ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате, это можно сделать через региональный портал, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«Образование – одна из главных отраслей в России, где реализуются инструменты цифровой трансформации. Московская область сделала в этом направлении большой шаг: подача заявления на участие в Едином и Основном государственных экзаменах теперь переведена в «цифру» и доступна на региональном портале госуслуг», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он подчеркнул, что до этого учащиеся могли подать заявление только в письменном виде в своей школе или управлении образования.

Прием подачи заявлений на ЕГЭ закончился 1 февраля, но при уважительной причине это можно сделать позже при подтверждении документами. В свою очередь, заявление на участие в ОГЭ можно подать до 1 марта включительно.

Услуги по подаче заявления на ЕГЭ и ОГЭ доступны на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям». В меню нужно выбрать услугу «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен». Далее следует заполнить электронную форму заявления. Заявление могут подать сами школьники и их родители или уполномоченные лица.