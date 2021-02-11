РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В подмосковных Люберцах стартовали соревнования по лыжным гонкам в рамках Дня зимнего спорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Соревнования проходят на стадионе «Торпедо».

«В сегодняшнем празднике - Дне зимних видов спорта принимают участие воспитанники спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы и других школ, представители администрации. Всего участвуют порядка 100 человек. Нам повезло с погодой - зима настоящая, снежная, как в сказке - для лыжников самое то. Я хотел бы пожелать спортивного азарта и настроения», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

На мероприятии также присутствовала призер Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам Наталья Коростелева. Участникам предстоит проехать на лыжах пять кругов на скорость.

«Мы стараемся развивать лыжный спорт. Так, в парках сделали лыжни для жителей. Также есть прокат лыж на стадионе «Торпедо», здесь замечательная лыжня», - отметил Ружицкий.

День зимних видов спорта проходит по инициативе Олимпийского комитета России в честь старта игр 2014 года в Сочи.