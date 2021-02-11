РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. Инспекторы эконадзора вынесли два постановления об административных наказаниях в отношении ДНП «Новое Чулпаново в Домодедове», говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Московской области.

«В ДНП построены системы водоотведения, выдано разрешение на сброс очищенных стоков в приток реки Конопельки. Прокуратура установила, что в составе очистных сооружений отсутствуют объекты, предусмотренные согласованным проектом. Также не выполнено обязательное требование об установке аттестованного прибора учета объема сбрасываемых стоков», - сказал министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Из-за этого невозможно получить точные данные экологического контроля, поэтому нет уверенности, что сточные воды очищаются до нормативных показателей.

Рассмотрев материалы прокуратуры, инспекторы эконадзора оштрафовали ДНП и его председателя. Устранение нарушений контролирует Домодедовская прокуратура.