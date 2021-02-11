РИАМО – 11 фев. Жителей России предостерегают от участия в несогласованных акциях, гражданам напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за коронавируса, сообщается на сайте «МВД медиа».

В некоторых интернет-изданиях и соцсетях опубликовали информацию о запланированных в ближайшее время несогласованных публичных мероприятиях в регионах страны.

«МВД России напоминает, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб», - говорится в сообщении.

За участие в подобных мероприятиях предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Так, 90 уголовных дел были возбуждены за участие в несанкционированных акциях, которые прошли в разных городах России в январе и феврале текущего года.

МВД РФ обеспечит порядок на таких акциях и не допустит дестабилизацию обстановки в городах и других населенных пунктах.

Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности.​