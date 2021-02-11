РИАМО - 11 фев. Мособлизбирком проведет крупные федеральные и региональные избирательные кампании в сентябре этого года, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

«В единый день голосования, 19 сентября, в Подмосковье пройдут выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва и в Московскую областную думу. В Мособлдуму избирается 50 депутатов на пять лет по смешанной избирательной системе: 25 по партийным спискам и 25 - по одномандатным округам», - говорится в сообщении.

Приоритетным направлением работы комиссии в этом году станет качественное обучение участников избирательного процесса. Сотрудников аппарата Избирательной комиссии Московской области ждут различные тренинги и семинары об актуальных изменениях в федеральном и региональном законодательстве.

Также запланированы обучающие мероприятия для представителей политических партий, правоохранительных органов, наблюдателей. С сентября по декабрь планируется провести ежегодную областную олимпиаду по избирательному праву среди старшеклассников.

В 2020 году в Подмосковье с успехом провели 20 муниципальных выборных кампаний, в ходе которых замещено 209 депутатских мандатов. Было сформировано 38 территориальных избирательных комиссий и 65 участковых.