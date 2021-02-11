РИАМО - 11 фев. Депутаты Мособлдумы одобрили в третьем чтении законопроект о трехдневном местном референдуме на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона устанавливается возможность по решению избирательной комиссии Московской области проведение голосования на референдуме в течение нескольких дней. <...> Но не более трех дней подряд», - рассказал председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов.

Он добавил, что наблюдателем на местом референдуме Подмосковья сможет стать только гражданин РФ, который имеет право на участие в нем.

Местный референдум — одна из форм прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам местного значения, осуществляемая голосованием граждан, обладающих правом на участие в референдуме.