РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. Новый пункт вакцинации против коронавирусной инфекции откроют в МФЦ в Домодедове 12 февраля, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для удобства жителей в здании МФЦ Домодедова на улице Советская, дом №19/1 12 февраля будет организован дополнительный пункт вакцинации против Covid-19», - говорится в сообщении.

Пункт будет работать с 10:00 до 20:00 в конференц-зале на 3 этаже. При себе желающие сделать прививку должны иметь паспорт РФ, полис и СНИЛС.

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11 ФЕВРАЛЯ

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.