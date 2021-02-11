РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. Новый пункт вакцинации против коронавирусной инфекции откроют в МФЦ в Домодедове 12 февраля, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для удобства жителей в здании МФЦ Домодедова на улице Советская, дом №19/1 12 февраля будет организован дополнительный пункт вакцинации против Covid-19», - говорится в сообщении.
Пункт будет работать с 10:00 до 20:00 в конференц-зале на 3 этаже. При себе желающие сделать прививку должны иметь паспорт РФ, полис и СНИЛС.
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11 ФЕВРАЛЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.
- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.
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