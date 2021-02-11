РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В Балашихе проводят проверку по факту аварии с автобусом и микроавтобусом на Проспекте Ленина, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 8 февраля в 11:30 в городском округе Балашиха на проспекте Ленина у дома №50 произошло столкновение автобуса с микроавтобусом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы, обусловившие его обращение за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.