РИАМО - 11 фев. Сервис подачи заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ заработал на региональном портале госуслуг в Подмосковье, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Новым сервисом в этом году смогут воспользоваться выпускники девятых классов, подавая заявление на участие в ОГЭ, а в следующем - выпускники и девятых, и одиннадцатых классов. Срок подачи заявления на ОГЭ - до 1 марта включительно», - написала Каклюгина в Instagram.

До этого подавать заявление приходилось строго в бумажном виде в свою школу или в управление образования по месту жительства. Сейчас процедура проводится удаленно в течение пяти минут. Подать заявление могут как сами учащиеся, так и их родители.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ежегодно проводится работа по переводу максимального количества госуслуг в электронный вид. В этом году планируется перевести в электронный вид и улучшить более 50 услуг.

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