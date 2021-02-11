РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил травмы, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 10 февраля в 7:30 недалеко от дома №19 по Вишняковскому шоссе.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.