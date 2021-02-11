РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В школе №11 Люберец в четверг традиционно прошло памятное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На мероприятии присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, начальник управления образования Люберец Виктория Бунтина, председатель Люберецкого отделения областной организации семей, погибших в Афганистане и других локальных войнах, Нина Мелешко.

«День сегодня памятный и знаковый, мы сегодня вспоминаем тех, кто не вернулся. Таких люберецких у нас порядка 28 человек, более 700 человек прошли Афганистан. Цифра приличная, и за каждым своя история и судьба», - сказал глава.

По словам Мелешко, она благодарна администрации за помощь в установлении памятных досок на всех школах, где есть погибшие ребята.

«Это такая память. Спасибо огромное, Владимир Петрович. Нет ни одной школы, где не была бы установлена доска памяти, нет ни одной школы, где ни сказано о ребятах, которые уходили и не вернулись», - сказала Мелешко.