РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Семейный фестиваль воздухоплавания «Небо: теория и практика» планируют провести на аэродроме Московского авиаремонтного завода ДОСААФ (МАРЗ) в деревне Черное Балашихи 22-23 мая, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Его организацию в ходе рабочего визита обсудили первый зампред правительства региона Ольга Забралова, министр культуры Подмосковья Елена Харламова, глава Балашихи Сергей Юров с продюсером проекта Адрианом Хмельницким и генеральным директором МАРЗ Павлом Ненастьевым.

«У нас было много новых идей, которые мы хотели реализовать еще в 2020 году, но их пришлось отложить на 2021 год. Большая часть задумок, надеюсь, все-таки будет реализована в этом году – в год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Состоятся новые мастер-классы для детей, расширенная летная программа, программа образовательных учреждений и деловая часть. Будут и артобъекты, связанные с небом, полетом», – сказал Хмельницкий.

Он отметил, что итог встречи с Забраловой и Харламовой, на которой обсудили организацию семейного фестиваля, очень позитивный.

На всероссийском фестивале будут представлены передовые достижения в области летной робототехники, авиамоделирования и авиационного спорта. Состоится аэрошоу пилотажных групп легкой авиации, вертолетные гонки. За штурвалом будут опытные пилоты, многократные чемпионы России и мира, а для самых маленьких зрителей организуют мастер-классы по изготовлению авиамоделей и конкурсы.

«Мы первый раз встречаемся в расширенном формате, чтобы обсудить фестиваль, и я думаю, что мы будем сотрудничать. Основная аудитория фестиваля – семьи с детьми до 14 лет. Наша ключевая задача – заинтересовать и увлечь детей. Возможно для многих из них именно здесь откроется путь в большую авиацию, небо, смежные отрасли», – подчеркнул Хмельницкий.

«Небо: теория и практика» – единственный в России фестиваль, на котором летают почти все классы авиамоделей: от метательных планеров и бумажных самолетов до реактивных моделей, развивающих скорость до 250 километров в час.

В 2019 году фестиваль посетили 20 тысяч человек, 7 тысяч из которых – дети. В текущем году планируют собрать около 30 тысяч посетителей, из них около 10 тысяч детей. Для детей до 7 лет посещение будет бесплатным.