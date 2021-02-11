РИАМО - 11 фев. Депутаты Мособлдумы одобрили проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с целью присвоения городу Ступино звания «Город трудовой доблести», передает корреспондент РИАМО.

«Действительно город Ступино является достойным представителем нашей области на данное звание. У нас таких городов еще много. Точнее, порядка 12 на территории Московской области», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Инициатива присвоить Ступину почетное звание «Город трудовой доблести» поступила от общественных организаций. В том числе ветеранов войны, труда, представителей правоохранительных органов городского округа Ступино.

Город трудовой доблести — почетное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Звание присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».