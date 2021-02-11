РИАМО - 11 фев. Депутаты Мособлдумы в четверг одобрили в первом чтении законопроект о компенсации расходов на оплату подписки на периодические издания для малоимущих и одиноко проживающих жителей региона, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается заменить действующую меру социальной поддержки малоимущим и одиноко проживающим гражданам по обеспечению бесплатной подписки на газету «Ежедневные новости Подмосковья», компенсацией расходов на оплату подписки на периодические печатные издания», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, перечень изданий будет определяться правительством Московской области в размере фактических расходов, но не более 1,5 тысяч рублей за полугодие.

По итогам голосования рассматриваемый проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» был принят большинством депутатов.