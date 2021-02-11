РИАМО – 11 фев. Люди, которые не переболели коронавирусной инфекцией и не сделали прививку, не могут рассчитывать на коллективный иммунитет, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией», – сказал Болибок в эфире Радио Sputnik.

Он отметил, что человеку, у которого нет антител и прививки от коронавируса, нужно продолжать соблюдать все меры защиты.

Эксперт также выразил мнение, что какие-то особые ограничения для тех, кто не переболел и не привился от Covid-19, вряд ли появятся.

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11 ФЕВРАЛЯ

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.