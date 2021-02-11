РИАМО – 11 фев. Знаменитый киновед Наталья Венжер умерла у себя дома на 89-м году жизни, сообщает Nation News.

Киновед продолжительное время боролась с раком легких.

«Венжер стала автором большого количества статей и брошюр по отечественной анимации. В том числе она является составителем книги «Сотворение фильма», а также автором статьи «Наши мультфильмы», – говорится в сообщении.

Киновед занималась рекламой и методикой кинопоказа, исследовательской работой в области системы кинопроизводства, а также проката.

Наталия Венжер родилась 21 мая 1932 года. При жизни она была членом Союза кинематографистов СССР, а с 1984 года входила в Союз кинематографистов России, также

Венжер являлась членом гильдии киноведов и режиссеров.