РИАМО – 11 фев. Знаменитый киновед Наталья Венжер умерла у себя дома на 89-м году жизни, сообщает Nation News.
Киновед продолжительное время боролась с раком легких.
«Венжер стала автором большого количества статей и брошюр по отечественной анимации. В том числе она является составителем книги «Сотворение фильма», а также автором статьи «Наши мультфильмы», – говорится в сообщении.
Киновед занималась рекламой и методикой кинопоказа, исследовательской работой в области системы кинопроизводства, а также проката.
Наталия Венжер родилась 21 мая 1932 года. При жизни она была членом Союза кинематографистов СССР, а с 1984 года входила в Союз кинематографистов России, также
Венжер являлась членом гильдии киноведов и режиссеров.
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