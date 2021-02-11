РИАМО - 11 фев. Московская железная дорога работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности и стабильности перевозок в условиях пришедшего в столичный регион снегопада, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Проводится непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега. В настоящее время на линии выведено 123 единицы специальной железнодорожной техники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины», - говорится в сообщении.

Спецтехника курсирует по специальному графику, чтобы не мешать пассажирскому движению. В уборке снега задействовано около 3 тысяч железнодорожников.

В случае усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этого подготовлен резерв. Всего на МЖД к зимнему сезону подготовлено более 160 единиц различной снегоуборочной железнодорожной техники.