РИАМО - 11 фев. За последние сутки в Подмосковье выявили еще 721 зараженного коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Сovid-19.

Таким образом, за все время пандемии в регионе выявили 202 477 случая заражения.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья рекомендуют оставаться дома и вызвать врача на дом.

В Московской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно добровольно.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.