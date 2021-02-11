РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 888 пациентов, общее число вылеченных достигло 163 834, сообщает оперштаб региона, посвященный ситуации с Covid-19.

За сутки зафиксировали 721 случай заболевания коронавирусом.

В Московской области на текущий момент выявлено 202 477 случаев Covid-19. Всего за пандемию скончались 4147 человек.

В настоящее время в Подмосковье можно привиться от Covid-19. В регионе развернуто свыше 190 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в поликлиниках. К марту их число планируют увеличить до 220.

Запись на вакцинацию в поликлинике возможна посредством звонка на телефон: 122, а также при помощи портала госуслуг.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.