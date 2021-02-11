РИАМО - 11 фев. В Солнечногорске задержали подозреваемого в незаконном хранении арсенала оружия, правоохранители узнали об увлечении задержанного во время беседы с его неродным отцом, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.
К полицейским обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что ее супруг угрожает ей физической расправой. Полицейские отправились на место возможного происшествия.
Она добавила, что при обследовании жилища обнаружили и изъяли 12 предметов, которые конструктивно схожи с пистолетами, револьвером и автоматом. Во время обследования изъяты и различные составные части оружия, а также свыше 150 патронов различного калибра.
Петрова отметила, что по итогам оперативно-разыскных мероприятий был задержан сын заявительницы. В его квартире, которая находится в Зеленограде, изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом ТТ, патроны и магазины к нему.
В настоящее время в отношении злоумышленника, который сообщил, что занимался коллекционированием оружия, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбудили по статье 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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