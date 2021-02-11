РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. На торги выставили еще 13 квартир в доме на улице 43-й Армии в Подольске, их площадь варьируется от 38,2 до 53,7 квадратного метра, а цена – от 3,7 до 5,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Центра управления городским имуществом.

Лоты находятся по адресу: город Подольск, улица 43-й Армии, дом 23. Заявки принимаются до 8 апреля, торги состоятся 14 апреля.

«Еще 13 квартир выставили на торги в Подольске. Рынок продажи жилой недвижимости в Подольске сейчас очень оживлен. Покупателей привлекают комфортная цена и метраж. Для жизни он подходит всем: как молодым семьям, так и людям, которые хотят начать загородную жизнь, не расставаясь с комфортом. Здесь развитая инфраструктура», - сказал заместитель гендиректора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Он добавил, что рядом с домом №23 по улице 43-й Армии, где стартовал прием заявок по 13 квартирам, расположились в пешей доступности детские сады, школы, несколько продуктовых магазинов и кафе. Окна выходят на зеленую зону и спортивный конный клуб.

В завершившихся торгах в начале февраля было реализовано 15 квартир. В среднем на лот претендовало 8-9 участников. Самыми популярными объектами стали «двушки» площадью от 53 квадратных метров.

Объекты находятся в ведении Центра управления городским имуществом. Информацию об объектах можно посмотреть на сайте ГУП «ЦУГИ» в разделе «Жилая недвижимость», а также на Инвестиционном портале Москвы.