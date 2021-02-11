РИАМО – 11 фев. Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел лекции для вузов Москвы, Московской области и регионов средней полосы России. Ключевой темой занятий стали основы инвестирования, сообщает пресс-служба банка.

Лекции прошли для студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э, Баумана, Московского университета имени С. Ю. Витте и других вузов. Всего в образовательных мероприятиях приняли участие более 300 студентов из 24 российских вузов.

Эксперты Сбербанка рассказали об основных инструментах инвестирования и принципах обращения с ними, о том, что такое брокерский счет и как его отрыть, об образовательных программах по инвестициям, в том числе о стажировках Сбербанка.

«Для нас очень важно, чтобы современное поколение обладало актуальной информацией в сфере финансов, которая позволит им сориентироваться в современной реальности и сделать правильный выбор. Сегодня мы постарались в доступной форме рассказать об инвестировании. Уверен, что полученные знания пригодятся ребятам в жизни», - отметил вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

Акция приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. Цикл лекций и вебинаров с участием руководителей Сбербанка организованы по всем регионам России и проводятся совместно с Ассоциацией по развитию финансовой грамотности населения в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях». До конца февраля Среднерусский банк планирует провести занятия для более чем 1500 студентов из 30 вузов.