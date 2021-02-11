РИАМО - 11 фев. Сведения об ООО «РДМ» внесут в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий исполнения контракта на выполнение работ по установке ограждения кровли в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Государственным образовательным учреждением высшего образования Московской области Московский государственный областной университет (учреждение), в отношении ООО «РДМ» (общество) для включения в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Учреждение заключило с обществом контракт по установке ограждения кровли на улице Веры Волошиной, дом 24, а затем расторгло его в одностороннем порядке из-за нарушения исполнения. Расторжение подтверждено документами и сведениями.

Общество также не представило документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок на заседании комиссии Московского областного УФАС России.

После того, как доводы лиц были выслушаны, а доказательства изучены, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РДМ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков​.