РИАМО - 11 фев. В ходе заседания в четверг депутаты Мособлдумы одобрили предложенные кандидатуры мировых судей в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Все кандидаты отвечают квалификационным требованиям, <...> характеризуются положительно», – сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Так, сроком на три года полномочий на должность мировым судьей Ступинского судебного участка одобрена Елена Филатова.

Кроме того, в Щелковском участке мировым судьей одобрен Дмитрий Дубровин, в Можайском участке – Сергей Павлов и другие.