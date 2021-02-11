РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Курсанты морского военно-патриотического центра «Честь имею» Люберец поучаствовали в общественно-флотской акции, приуроченной к 117-й годовщине героического подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», памятное мероприятие прошло в Туле, говорится в сообщении центра.

Патриотические акции с участием Общероссийского движения поддержки флота прошли по всей стране.

«При поддержке Общероссийского движения поддержки флота и администрации округа люберецкие курсанты посетили Тульскую область - малую родину командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева. Курсанты поучаствовали в митинге, где их поприветствовал член московского регионального отделения общероссийского движения, командир первого морского поискового отряда «Честь имею» Семен Павлов. Люберчане возложили цветы к памятнику В. Рудневу, отдали воинские почести морякам», - говорится в сообщении.

В ходе памятной акции воспитанники центра посетили библиотеку имени В. Руднева, в которой представлены редкие книги и личные вещи моряков, поднятые с крейсера «Варяг». В селе Савино Тульской области, где родился будущий командир крейсера, курсанты побывали в музее его имени и возложили цветы на его могилу. Также они посетили музей оружия, где им дали возможность подержать в руках ряд экспонатов.

Первый морской поисковый отряд «Честь имею» организован в городском округе Люберцы в 2013 году. Он входит в поисковое объединение «Ратник». Филиал центра расположен на базе школы №53 в поселке Октябрьский, им руководит Семен Павлов. В нем занимаются старшеклассники.

Курсанты ведут активную патриотическую работу. В этом году ребята запланировали провести экспедицию в Тульскую, Орловскую, Тверскую и Смоленскую области, где во время Великой Отечественной войны шли бои.

Также в их планах - проведение в округе областной поисковой конференции, поисковых экспедиций и разведывательных выездов, облагораживание памятников и мемориалов славы участников Великой Отечественной войны.