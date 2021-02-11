РИАМО - 11 фев. В Подмосковье сократилось до восьми секунд максимальное время ожидания ответа по телефонам пожарно-спасательной службы, полиции, скорой помощи, службы газа, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

Сократить время дозвона удалось благодаря автоматическому перенаправлению непринятых вызовов в региональную службу спасения 112.

«В Московской области проведена интеграция систем обеспечения вызовов экстренных служб и единого номера службы спасения 112. Теперь при ожидании ответа более 8 секунд по телефонам пожарной службы, полиции, «скорой» и службы газа звонки автоматически переадресуются в систему-112», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

По его словам, это позволит сократить количество непринятых экстренными службами звонков и обеспечит стопроцентный контроль входящих вызовов.

Каждую неделю на единый номер службы спасения Московской области 112 поступает около 200 тысяч звонков. Более половины из них требуют реагирования экстренных оперативных служб.

Систему-112 запустили в Подмосковье в 2015 году. В ней работают свыше 3,6 тысячи специалистов. По единому номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.

Обратиться в систему можно с помощью звонка, СМС или мобильного приложения. Также можно позвонить с помощью Skype. В скором времени планируется внедрение новых возможностей связи с операторами 112.