РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Традиционное массовое обливание холодной водой пройдет в подмосковном Красногорске в День защитника Отечества, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Акция «Быть здоровым – это модно» состоится 23 февраля. Спортивно-патриотический флешмоб в День защитника Отечества пройдет в девятый раз.

«Мероприятие будет включать ряд инсталляций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Кульминацией станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше», – говорится в сообщении.

Зрителей будут бесплатно угощать обедами и горячим чаем.

«Для участия в обливании нужно записаться у администратора СПК «Ярополк» по телефону: 8(495)562-42-26 до 21 февраля. С собой нужно иметь темные шорты, тапочки и полотенце. Девушкам помимо шорт разрешаются легинсы», – заключается в материале.