РИАМО - 11 фев. К концу первой половины 2021 года цена на новостройки в России может вырасти еще на 5-7%, этому поспособствуют удорожание стройматериалов, доля которых в себестоимости квадратного метра составляет 30-40%, пишет газета «Известия».

Резкое подорожание стройматериалов, которые в прошлом году уже выросли в цене на 50%, станет следствием повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла. Данное постановление собирается утвердить правительство.

«Правительство намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. 3 февраля 2021 года завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза», – сказал директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Нововведения затронут и специальную технику для переработки металла, а именно: бульдозеры, экскаваторы, а также экскаваторы-погрузчики и другие.

Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева отметила, что на стоимости металлопродукции отразится подорожание техники, с помощью которой она изготавливается.

Вышеназванное обстоятельство тоже скажется на росте цен на жилье. По результатам января цены на новостройки выросли на 3%.​

Закон о «всероссийской реновации»: в чем его смысл и что ждет собственников жилья>>