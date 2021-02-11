РИАМО - 11 фев. В прошлом году в Московской области на свет появились 607 здоровых детей от родителей, зараженных ВИЧ-инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Число родов среди женщин с ВИЧ-положительным статусом в регионе на протяжении последних 10 лет находится на стабильно высоком уровне. Показатели перинатальной профилактики в области ежегодно выполняются.

«Вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в Московской области практически ликвидирован. Каждая женщина, имеющая ВИЧ-положительный статус, может родить здорового малыша. Алгоритм ведения беременной женщины от постановки на учет в женской консультации до родов отработан до мелочей на всех этапах наблюдения», - сказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Если женщина с ВИЧ-инфекцией забеременела, то она должна как можно раньше встать на учет в Московский областной центр СПИДа. Ребенка обезопасят с помощью современных противовирусных препаратов.

Если же женщина будет бездействовать, то вирус может передаться от матери ребенку во время беременности или при грудном вскармливании.