РИАМО - 11 фев. За прошедшие сутки в Москве и Московской области выпало от одного до двух миллиметров осадков, что составляет 4,55% от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За вчерашний день в Московском регионе выпало от одного до двух миллиметров осадков. Прирост сугробов составил один сантиметр», - сказала Позднякова.

Она отметила, что ночью можно было наблюдать лишь следы прошедшего снегопада.

Ранее синоптики сообщали о том, что на регион надвигается рекордный снегопад. Пик непогоды придется на 12 февраля.