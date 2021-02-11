РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Две картины венецианского художника Тьеполо передали на время реставрации дворца из музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске в музей имени Пушкина в Москве, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Пушкинский музей готовится к открытию выставки, посвященной творчеству венецианского художника XVIII века Джованни Баттиста Тьеполо и его сына Джованни Доменико.

«Два монументальных полотна знаменитого итальянца «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Антония и Клеопатры» уже доставили на Волхонку», - говорится в сообщении.

Картины будут находиться в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина до завершения реставрации дворца в «Архангельском».