РИАМО - 11 фев. За сутки в столице вылечили от коронавируса 3558 пациентов, с начала пандемии Covid-19 выздоровели 861 916 человек, сообщает оперштаб города.

«Подтверждено 2040 новых случаев заражения, госпитализировано 807 человек», - говорится в сообщении.

Также за сутки скончался 61 пациент. Количество летальных исходов в городе достигло 14 160.

При любых симптомах ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.