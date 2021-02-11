РИАМО - 11 фев. За сутки в столице вылечили от коронавируса 3558 пациентов, с начала пандемии Covid-19 выздоровели 861 916 человек, сообщает оперштаб города.
«Подтверждено 2040 новых случаев заражения, госпитализировано 807 человек», - говорится в сообщении.
Также за сутки скончался 61 пациент. Количество летальных исходов в городе достигло 14 160.
При любых симптомах ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
11 ФЕВРАЛЯ
- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.
- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.
- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.
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