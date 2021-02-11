РИАМО - 11 фев. За участие в картельном сговоре в отношении ООО «Лифтлайн» вынесли постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

Ранее в отношении ООО «Движение», ООО «Лифтлайн», ООО «Высота» и ООО «Комфортлифт» управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«Московским областным УФАС России ООО «Лифтлайн» признано нарушившим пункт два части один статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и принято решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью второй статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Аукционы проводились Московской городской онкологической больницей № 62, Госпиталем для ветеранов войн № 2, Туберкулезной больницей имени А. Б. Рабухина, Научно-исследовательским клиническим институтом оториноларингологии имени Л. И. Свержевского, а также Научно-исследовательским институтом биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича на предмет производства общестроительных работ.