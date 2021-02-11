РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в присвоении планшетов со склада, сумма ущерба составила более 173 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что на территории складского помещения, расположенного на улице Поливановской, сотрудник присвоил себе электронные планшеты. Общая сумма материального ущерба составила более 173 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний местный житель, у которого было изъято похищенное имущество. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.